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Bir hafta boyunca yağmur yok

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Meteoroloji Dairesi'nin hava durumu raporuna göre, 30 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında yağmur beklenmiyor. Hava sıcaklığının ise 21-24 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Bir hafta boyunca yağmur yok

Meteoroloji Dairesi, 30 Kasım - 6 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nin hava durumu raporuna göre, hafta boyunca hava parçalı bulutlu olacağını ve yağmur beklenmediği açıklandı.

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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