Bir Haftada 11 Yangın

27 Şubat – 05 Mart 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (11) adet yangın ve (20) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 305.200 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın aşırı ısınıp alevlenmesi, elektrikli sobanın devrilip halıyı tutuşturması, aracın motor bölümünde meydana gelen kısa devre, sönmemiş sigara izmariti, elektrik tellerinden atılan kıvılcımlar, ve trafik kazası sonucu araçtan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas etmesi olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; asansörde mahsur kalan ve dere yatağına düşen şahısların kurtarılması, ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin kurtarılması, su kuyusuna düşen oğlak ve gübrede içerisine saplanarak mahsur kalan koyunların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alma, yol güvenliği sağlanması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Girne 5 Lefkoşa 2 Gazimağusa 2 Güzelyurt 1 Gemikonağı 1 TOPLAM 11

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 4 Faal Ocak Üzerinde Unutulan Tencere İçerisindeki Yağın Aşırı Isınıp Yanması 2 Elektrik Sobasının Devrilip Halıyı Tutuşturması 1 Aracın Motor Bölümünde Meydana Gelen Kısa Devre 1 Sönmemiş Sigara İzmariti 1 Trafik Kazası Sonucu Sızan Yakıtın Sıcak Aksamlara Temas Etmesi 1 Elektrik Tellerinden Atılan Kıvılcımlar 1 TOPLAM 11

YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET Apartman Dairesi 4 Motorlu Araç 3 Elektrik 3 Kuru Ot 1 TOPLAM 11

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Gazimağusa 5 Güzelyurt 4 Girne 3 Geçitkale 3 Lefkoşa 3 İskele 1 Yeşilköy 1 TOPLAM 20