  • BIST 5.392,31
  • Altın 1123.03
  • Dolar 18.8976
  • Euro 20.1856
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Bir Haftada 11 Yangın

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 11 Yangın

27 Şubat – 05 Mart 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (11) adet yangın ve (20) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 305.200 TL’dir.

         Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın aşırı ısınıp alevlenmesi, elektrikli sobanın devrilip halıyı tutuşturması, aracın motor bölümünde meydana gelen kısa devre, sönmemiş sigara izmariti, elektrik tellerinden atılan kıvılcımlar, ve trafik kazası sonucu araçtan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas etmesi olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; asansörde mahsur kalan ve dere yatağına düşen şahısların kurtarılması, ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin kurtarılması, su kuyusuna düşen oğlak ve gübrede içerisine saplanarak mahsur kalan koyunların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alma, yol güvenliği sağlanması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Girne

5

Lefkoşa

2

Gazimağusa

2

Güzelyurt

1

Gemikonağı

1

TOPLAM

11

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

4

Faal Ocak Üzerinde Unutulan Tencere İçerisindeki Yağın Aşırı Isınıp Yanması

2

Elektrik Sobasının Devrilip Halıyı Tutuşturması

1

Aracın Motor Bölümünde Meydana Gelen Kısa Devre

1

Sönmemiş Sigara İzmariti

1

Trafik Kazası Sonucu Sızan Yakıtın Sıcak Aksamlara Temas Etmesi

1

Elektrik Tellerinden Atılan Kıvılcımlar

1

TOPLAM

11

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Apartman Dairesi                               

4

Motorlu Araç

3

Elektrik

3

Kuru Ot

1

TOPLAM

11

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Gazimağusa

5

Güzelyurt

4

Girne

3

Geçitkale

3

Lefkoşa

3

İskele

1

Yeşilköy

1

TOPLAM

20

 

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Yangına Karşı Tedbir Alma

9

Can Kurtarma

8

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

2

Yangın Eğitimi

1

TOPLAM

20

                                                                                                                                             

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu toplandı06 Mart 2023 Pazartesi 14:50
  • Bir Haftada 65 Kaza 21 Yaralı!06 Mart 2023 Pazartesi 14:06
  • 3 trafik kazası meydana geldi! Yaralılar var...06 Mart 2023 Pazartesi 13:16
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm06 Mart 2023 Pazartesi 12:57
  • “Maaş kesintisi” kararı Ad-Hoc komiteden geçti!06 Mart 2023 Pazartesi 12:53
  • ''Deprem Felaketimiz Olmasın'' Konulu Panel Düzenlendi06 Mart 2023 Pazartesi 11:58
  • DİN-GÖR-DER "Alsancak ilkokulu öğretmen için kınama"06 Mart 2023 Pazartesi 11:37
  • Elektrik borcu olan ve son ödeme tarihi dolan abonelerin elektriği bugün kesilecek06 Mart 2023 Pazartesi 10:50
  • 1 ithal üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi06 Mart 2023 Pazartesi 10:45
  • Cumhuriyet Meclisi bugün toplanacak06 Mart 2023 Pazartesi 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti