Bir Haftada 12 Yangın

26 Aralık 2022 - 01 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (12) adet yangın ve (22) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 2.176.100 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, araçlardan sızan yakıt ve yağın sıcak aksamlara temas ederek tutuşması, yatak odasındaki elektrikli sobanın şilteyi tutuşturması, mutfaktan sızan gazın alevlenmesi, halı üzerine sobanın devrilmesi, arıtma tesisinde oluşan kimyasal reaksiyon, şömineden atılan közün halıyı tutuşturması ve faal ocak üzerinde unutulan yağın aşırı ısınıp alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine toprak atılarak ve yol içerisine devrilen ağaçların kesilip kaldırılarak yol güvenliğinin sağlanması, balkonda mahsur kalan şahısların kurtarılması, dam üzerinde mahsur kalan kedinin ve kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı, devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 4 Güzelyurt 3 Gazimağusa 1 Geçitkale 1 Gemikonağı 1 İskele 1 Dipkarpaz 1 TOPLAM 12

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 3 Yağ ve Yakıt Sızıntısı 2 Yanıcı Maddelerin Isı Kaynaklarına Yakın Olması 2 Gaz Kaçağı 1 Faal Ocak Üzerinde Unutulan Yağın Aşırı Isınıp Alevlenmesi 1 Şömineden Atılan Közün Halıyı Tutuşturması 1 Kimyasal Reaksiyon 1 Sebebi Araştırılan 1 TOPLAM 12

YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET Ev 5 Motorlu Araç 3 Elektrik 2 İş Yeri 1 Sair 1 TOPLAM 12

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 11 Güzelyurt 4 İskele 4 Gazimağusa 2 Girne 1 TOPLAM 22