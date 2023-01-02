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Bir Haftada 12 Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 12 Yangın

26 Aralık 2022 - 01 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (12) adet yangın ve (22) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 2.176.100 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, araçlardan sızan yakıt ve yağın sıcak aksamlara temas ederek tutuşması, yatak odasındaki elektrikli sobanın şilteyi tutuşturması, mutfaktan sızan gazın alevlenmesi, halı üzerine sobanın devrilmesi, arıtma tesisinde oluşan kimyasal reaksiyon, şömineden atılan közün halıyı tutuşturması ve faal ocak üzerinde unutulan yağın aşırı ısınıp alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine toprak atılarak ve yol içerisine devrilen ağaçların kesilip kaldırılarak yol güvenliğinin sağlanması, balkonda mahsur kalan şahısların kurtarılması, dam üzerinde mahsur kalan kedinin ve kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı, devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

4

Güzelyurt

3

Gazimağusa

1

Geçitkale

1

Gemikonağı

1

İskele

1

Dipkarpaz

1

TOPLAM

12

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

3

Yağ ve Yakıt Sızıntısı

2

Yanıcı Maddelerin Isı Kaynaklarına Yakın Olması

2

Gaz Kaçağı

1

Faal Ocak Üzerinde Unutulan Yağın Aşırı Isınıp Alevlenmesi

1

Şömineden Atılan Közün Halıyı Tutuşturması

1

Kimyasal Reaksiyon

1

Sebebi Araştırılan

1

TOPLAM

12

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Ev

5

Motorlu Araç

3

Elektrik

2

İş Yeri

1

Sair

1

TOPLAM

12

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

11

Güzelyurt

4

İskele

4

Gazimağusa

2

Girne

1

TOPLAM

22

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Can Kurtarma

6

Yangına Karşı Tedbir Alma

6

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

6

Yol Güvenliğinin Sağlanması

3

Özel Görev

1

TOPLAM

22

                                                                                              

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