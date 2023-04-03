  • BIST 4.727,91
  • Altın 1214.271
  • Dolar 19.2005
  • Euro 20.8502
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Bir Haftada 12 Yangın Meydana Geldi

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 12 Yangın Meydana Geldi

27 Mart – 02 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (12) adet yangın ve (33) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1.945,00 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, aşırı ısınan plastik borunun alevlenmesi, çamaşır kurutma makinesi üzerinde unutulan kıyafetlerin makinenin hava girişini tıkayıp kıyafetleri tutuşturması, elektrikli sobanın devrilmesi, temizlik maksatlı yakma, elektrikli şofbenin aşırı ısınması ve tamamen sönmeden atılan sigara izmaritinin naylonu tutuşturması” olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; “asansör ile oda içerisinde mahsur kalan ve bodrum katına düşen şahısların kurtarılması, aracın motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi” olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

4

Girne

4

Gazimağusa

1

Güzelyurt

1

İskele

1

Dipkarpaz

1

TOPLAM

12

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

4

Temizlik Maksatlı Yakma

3

Aşırı Isınan Plastik Borunun Alevlenmesi

1

Tamamen Sönmeden Atılan Sigara İzmaritinin Naylonu Tutuşturması

1

Elektrikli Şofbenin Aşırı Isınması

1

Çamaşır Kurutma Makinesi Üzerinde Unutulan Kıyafetlerin Makinenin Hava Girişini Tıkayıp Kıyafetleri Tutuşturması

1

Elektrikli Sobanın Devrilmesi

1

TOPLAM

12

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Motorlu Araç                                      

3

Ev

2

Çöplük

2

İş Yeri

2

Elektrik

1

Fabrika                                                

1

Sair

1

TOPLAM

12

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

11

Girne

8

Güzelyurt

7

Gazimağusa

4

Geçitkale

2

İskele

1

TOPLAM

33

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Yangın Eğitimi

15

Can Kurtarma

6

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

6

Yangına Karşı Tedbir Alma

3

Özel Görev

2

Yol Güvenliği Sağlanması

1

TOPLAM

33

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke Geneli Elektrik Kesintileri Yaşanıyor03 Nisan 2023 Pazartesi 12:23
  • Otelde Yangın Çıktı03 Nisan 2023 Pazartesi 12:21
  • “Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün olmaması her zaman bir gerginlik sebebi”03 Nisan 2023 Pazartesi 10:57
  • KTAMS Meclis'te greve çıktı! Meclis toplanabilecek mi?03 Nisan 2023 Pazartesi 10:36
  • Meclis Başkanı Töre, Malatyalılar Kültür Derneği Genel Kurulu'na katıldı03 Nisan 2023 Pazartesi 10:34
  • Ayşegül Garabli yazdı... Bakan kim? Takan Kim?03 Nisan 2023 Pazartesi 08:58
  • Mağusa ve Girne Limanlarında grev!03 Nisan 2023 Pazartesi 08:48
  • El-Sen arızalı makineler hakkında açıklama yaptı03 Nisan 2023 Pazartesi 08:42
  • TDP TC ile imzalanan Protokolü "ASİMİLASYON" olarak nitelendirdi!03 Nisan 2023 Pazartesi 08:36
  • CTP Mağusa'ya yapılacak olan İlahiyat Koleji'ne karşı çıktı03 Nisan 2023 Pazartesi 08:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti