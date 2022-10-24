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Bir Haftada 13 Yangın

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Ülkede geçen hafta toplam 13 tane yangın, 20 tane ise hususi servis olayı meydana geldi.
Bir Haftada 13 Yangın

Ülkede geçen hafta toplam 13 tane yangın, 20 tane ise hususi servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ekim tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen yangınlar sonucu yaklaşık 212 bin 750 TL zarar oluştu. Yangına sebebiyet verdiği tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

Yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektriksel kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma, havai elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, yanık vaziyette unutulan mumun devrilmesi, faal ocak üzerinde unutulan yemeğin aşırı ısıdan tutuşması olarak sıralandı.

 

-Hususi servis olayları

Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, tırmanma rallisi, off road ve motor yarış etkinliklerinde yangına karşı tedbir alınması, sel baskınlarında su tahliyesi yapılması, park halindeki aracın üzerine düşen ağacın, kaldırılıp yol güvenliğinin sağlanması, yangın eğitimleri verilmesi, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması olarak yer aldı.

Ayrıca araçların motor bölümünde, balkonda, çatıda, mahsur kalan kedilerin, su kuyusuna düşen kuzular ile deniz kenarında kayalıklara sıkışan güvercinin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi de hususi servis olayları arasında sıralandı.

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