Bir Haftada 13 Yangın

3-9 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (13) adet yangın ve (41) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 601.500 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, kısa devre, motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas etmesi, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından temizlik maksatlı yakma, evin avlusunda özel şirket çalışanı şahıs tarafından kaynak yapıldığı esnada çıkan kıvılcım ve közlerin kuru otları tutuşturması, spiral makinası ile demir keserken çıkan kıvılcımların çöpleri tutuşturması, motorlu araç sahibi tarafından rüzgarda sönmeyen çakmağın takılı kalıp faal durumunda iken çanta içerisine konması, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından sönmeden atılan sigara izmariti, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek yakma, rüzgarın etkisi ile birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, tesisat borusuna sıkışan, evin çatısında ve ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alma, itfaiye şubemize okul ziyareti ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
6
Gazimağusa
2
Girne
1
Güzelyurt
1
Gemikonağı
1
İskele
1
Yeşilköy
1
TOPLAM
13
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ
ADET
Kısa Devre
4
Motor Bölümünden Sızan Yakıtın Sıcak Aksamlara Temas Etmesi
2
Bilinmeyen Kişi Veya Kişiler Tarafından Temizlik Maksatlı Yakma
1
Evin Avlusunda Özel Şirket Çalışanı Şahıs Tarafından Kaynak Yapıldığı Esnada Çıkan Kıvılcım Ve Közlerin Kuru Otları Tutuşturması
1
Spiral Makinası İle Demir Keserken Çıkan Kıvılcımların Çöpleri Tutuşturması
1
Motorlu Araç Sahibi Tarafından Rüzgarda Sönmeyen Çakmağın Takılı Kalıp Faal Durumunda İken Çanta İçerisine Konması
1
Bilinmeyen Kişi Veya Kişiler Tarafından Sönmeden Atılan Sigara İzmariti
1
Bilinmeyen Kişi Veya Kişiler Tarafından Yanıcı Madde Dökülerek Yakma
1
Rüzgarın Etkisi İle Birbirine Çarpan Elektrik Tellerinden Düşen Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturması
1
TOPLAM
13
YANGIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Motorlu Araç
6
Sair
2
Apartman Dairesi
1
Depo
1
Bahçe
1
Elektrik
1
Kuru Ot
1
TOPLAM
13
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
16
Güzelyurt
10
Girne
8
Gazimağusa
4
İskele
2
Geçitkale
1
TOPLAM
41
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Yangın Eğitimi
16
Can Kurtarma
10
Yangına Karşı Tedbir Alma
5
Özel Görev
5
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması
4
Okul Ziyareti
1
TOPLAM
41
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