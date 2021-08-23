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Bir Haftada 19 Yangın Çıktı… Birinci Neden Sigara İzmariti

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Bir Haftada 19 Yangın Çıktı… Birinci Neden Sigara İzmariti
Bir Haftada 19 Yangın Çıktı… Birinci Neden Sigara İzmariti

İtfaiye Müdürlüğü, 16-22 Ağustos arası 19 yangın meydana geldiğini, en çok yangın çıkış nedeninin sönmemiş sigara izmariti olduğunu belirtti.

İtfaiye Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 19 yangının 6’sı Lefkoşa, 2’si Gazimağusa, 4’ü Girne, 4’ü Güzelyurt, 3’ü de İskele’de meydana geldi. Yangınların yol açtığı hasar miktarının ise yaklaşık 227 bin TL olduğu ifade edildi.

Açıklamada sigara izmaritinin 6, kısa devrenin 4, elektrik tellerinin 1, ihmal ve dikkatsizliğin 1, temizlik maksatlı ateş yakmanın 1, gaz kaçağının 1, spiral ve kaynak makinesinin 2 yangına sebep olduğu, 3 yangının sebebinin ise tespit edilmediği belirtildi.

Yangınların 3’ünün orman, 2’sinin dükkan, 1’inin ev, 1’inin bahçe, 1’inin balya, 9’unun kuru ot ve çöp, 2’sinin elektrik yangını olduğu ifade edildi.

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