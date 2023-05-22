Bir Haftada 19 Yangın Meydana Geldi

15-21 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (19) adet yangın ve (18) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1.016.350 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmariti, temizlik maksadıyla yakma, elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, elektrik kaynaklı kısa devre, araç içerisindeki taşınabilir şarj cihazının ısınıp patlaması, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip tutuşması, tır dorsesinin elektrik tellerine temas ederek kopan tellerin araç üzerine düşmesi, spiral makinesi ile çalışma yapıldığı sırada atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve piknik tüpünde meydana gelen gaz kaçağı sonucu olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; kuyuya düşen ve evin bahçe kapısına sıkışan köpeklerin, su depoları arasında ve yağmur drenaj borusu içerisinde sıkışan ve kuyuya düşen kedilerin kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması, yangına karşı tedbir alma, özel görev, yangın eğitimi verilmesi ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Güzelyurt 6 Girne 5 Lefkoşa 3 Gazimağusa 3 Gemikonağı 2 TOPLAM 19

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti 7 Temizlik Maksadıyla Yakma 3 Elektrik Tellerinin Birbirine Temas Ederek Atılan Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturması 2 Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 2 Araç İçerisindeki Taşınabilir Şarj Cihazının Isınıp Patlaması, 1 Aracın Motor Bölümünden Sızan Yakıtın Sıcak Aksamlara Temas Edip Tutuşması 1 Tır Dorsesinin Elektrik Tellerine Temas Ederek Kopan Tellerin Araç Üzerine Düşmesi, 1 Spiral Makinesi İle Çalışma Yapıldığı Sırada Atılan Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturması 1 Piknik Tüpünde Meydana Gelen Gaz Kaçağı 1 TOPLAM 19

YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET Kuru Ot 5 Motorlu Araç 5 Ekin 3 Apartman Dairesi 1 Anız 1 Ağıl 1 Bahçe 1 LPG 1 Sair 1 TOPLAM 19

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 9 Güzelyurt 3 Gazimağusa 2 Girne 2 İskele 1 Dipkarpaz 1 TOPLAM 18