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Bir haftada 20 yangın

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İtfaiye Müdürlüğü, KKTC’de geçen hafta toplam 20 yangın meydana geldiğini kaydetti.
Bir haftada 20 yangın

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 22-28 Temmuz tarihlerini kapsayan sürede, toplam 20 yangın ve 21 özel servis olayının meydana geldiği belirtildi.

Yangınlar sonucu toplam zararın 1 milyon 20 bin 600 TL olduğu kaydedilen açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri şöyle sıralandı:

“Elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kişi ya da kişiler tarafından yakma, elektrik panosundaki sigortanın yüklenip ısınarak alevlenmesi ve yıldırım düşmesi nedeniyle kuru otların tutuşması.”

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği özel servis olayları ise “asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, su alarak batmaya başlayan gemi içerisindeki suların motopomp kullanılarak tahliye edilmesi, araç içerisinde kilitli kalan çocuk ile su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, tavan arasında sıkışarak mahsur kalan kedinin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alma, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.” olarak yer aldı.

 

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