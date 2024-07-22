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Bir haftada 23 yangın çıktı...

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İtfaiye Müdürlüğü, KKTC’de geçen hafta toplam 23 yangın medyadan geldiğini kaydetti.
Bir haftada 23 yangın çıktı...

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 15-21 Temmuz tarihlerini kapsayan sürede, toplam 23 yangın ve 25 özel servis olayı meydana geldiği belirtildi.

Yangınlar sonucu toplam zararın 1 milyon 407 bin 700 TL olduğu kaydedilen açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri şöyle sıralandı:

“Elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine teması edip atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, priz çoğaltıcısı üzerinde takılı bulunan fişlerin yüklenip alevlenmesi, gaz kaçağı, trafik kazası sonucu aracın alevlenmesi, baca içerisinde biriken kahve kabuklarının ısınarak tutuşması, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kişi/ler tarafından yakma, aracın egzoz borusunun tıkanarak ısınıp alevlenmesi, araçta meydana gelen yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi ve yatak üzerinde açık unutulan fön makinesinin ısınıp alevlenmesi.”

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği özel servis olayları ise, “asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, kapı arasında sıkışarak mahsur kalan kedinin kurtarılması, trafik kazasına müdahale, yangına karşı tedbir alma, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.

 

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