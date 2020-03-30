Bir Haftada 243 Kişi Kısmi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

Koronavirüs salgınına karşı KKTC'de Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağında bir haftalık süre dolarken, Polis, bu sürede 243 kişinin mazeretsiz olarak sokağa çıkarak kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 6 iş yerinin açıldığını ve 4 kişinin de 14 günlük karantina kurallarına uymayarak soka çıktıklarının tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, kısmi sokağa çıkma yasağında bir haftalık süredeki ihlalleri topluca açıkladı. Buna göre, Bakanlar Kurulu'nun kararının yürürlüğe girdiği 23 Mart saat 00.00'dan düne kadarki 7 günlük sürede, ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 243 kişinin kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 6 iş yerinin açık bulundurulduğu ve 4 kişinin ise 14 günlük karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktıkları tespit edildi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bölgelere göre dağılımı "Lefkoşa 30, Gazimağusa 40, Girne 95, Güzelyurt 34 ve İskele 44" oldu.

ZEYTİNLİK'TE EVDE KUMAR OYNAMAK İÇİN TOPLANANLARA YASAL İŞLEM

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasında, dünkü denetimlerde 44 kişinin mazeretsiz olarak sokağa çıkarak kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; bir kişinin 14 günlük karantina kuralına uymadığının belirlendiği kaydedildi.

Ayrıca dün Zeytinlik köyünde bir evde kumar oynamak için toplanan 7 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem yapıldı.