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Bir haftada 26 kaza, 24 yaralanma, 899 rapor

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Bir haftada 26 kaza, 24 yaralanma, 899 rapor
Bir haftada 26 kaza, 24 yaralanma, 899 rapor

2 Ağustos   -   8 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (65) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (14) yaralanmayla ve  (51) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (24) kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (8), yakın takip (12) ve diğer etkenler (8)  yer almıştır.                                                                                                                                                                                                       

Kazalarda toplam hasar miktarı   956.150TL'dir.  Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.         

Lefkoşa                :               18                                                                                                                                        

Gazimağusa       :               17                                                                                                                                        

Girne                    :               20                                                                                                                                        

Güzelyurt           :               1                                                                                                                                          

İskele                  :           9                                                                                                                                                                                                                         

2 Ağustos - 8 Ağustos 2021          tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6374 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 899   araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;     Sürat ( 201 ) , Tehlikeli Sürüş ( 11 ), Dikkatsiz Sürüş ( 30 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 76 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 17 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 29 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 142 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 122 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 24 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 11 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 1 ) ve 197 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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