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Bir haftada 26 yangın ve 14 özel servis olayı gerçekleşti

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Bir haftada toplam 26 yangın ve 14 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda toplam zarar miktarı 2 milyon 212 bin 180 TL TL olarak kaydedildi.
Bir haftada 26 yangın ve 14 özel servis olayı gerçekleşti

Polis basın subaylığından verilen bigiye göre, 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında toplam 26 yangın ve 14 özel servis olayı meydana geldi.

Yangınlar sonucunda toplam zarar miktarı 2 milyon 212 bin 180 TL olarak kaydedildi.

Yangınların muhtemel sebepleri şu şekilde belirlendi:

  • Kısa devre
  • Kişi veya kişiler tarafından kasten yakma
  • Faal durumda unutulan fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi
  • Elektrik panosunda oluşan yüklenme
  • Tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri
  • Elektrik tellerinin birbirine teması
  • Kaynak makinesinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması
  • Aracın frenlerinin ısınıp alevlenmesi

Özel servis olayları ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması
  • Su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpeğin kurtarılması
  • Yangına karşı tedbir alma
  • Yangın eğitimi verme
  • Özel görevler
  • Hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevk edilmesi

 

 

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