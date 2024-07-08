Bir haftada 26 yangın ve 14 özel servis olayı gerçekleşti

Polis basın subaylığından verilen bigiye göre, 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında toplam 26 yangın ve 14 özel servis olayı meydana geldi.
Yangınlar sonucunda toplam zarar miktarı 2 milyon 212 bin 180 TL olarak kaydedildi.
Yangınların muhtemel sebepleri şu şekilde belirlendi:
- Kısa devre
- Kişi veya kişiler tarafından kasten yakma
- Faal durumda unutulan fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi
- Elektrik panosunda oluşan yüklenme
- Tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri
- Elektrik tellerinin birbirine teması
- Kaynak makinesinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması
- Aracın frenlerinin ısınıp alevlenmesi
Özel servis olayları ise şu şekilde gerçekleşti:
- Asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması
- Su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpeğin kurtarılması
- Yangına karşı tedbir alma
- Yangın eğitimi verme
- Özel görevler
- Hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevk edilmesi
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