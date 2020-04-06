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Bir Haftada 382 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

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Bir Haftada 382 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti
Bir Haftada 382 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

Polis, son bir haftada ülke genelinde toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 5 kişinin de iş yerini açma yasağına uymadığını bildirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Sokağa çıkma yasağı kapsamında 30 Mart - 05 Nisan tarihleri arasında saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 180 kişinin kısmi, 202 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa’da kısmi 35, gece 21’den sonra 92, Gazimağusa’da 36, 27, Girne’de 50, 63, Güzelyurt’ta 24, 17, İskele’de 35, 3.”  

SON KONTORLLERDE 32 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ 1 KİŞİ İŞ YERİNİ AÇTI

5 - 6 Nisan tarihleri arasında ise, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 17 kişinin kısmi, 15 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

LEFKOŞA’DA 2 ANİ ÖLÜM

Lefkoşa’da biri 72 diğeri 82 yaşında 2 kişi evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

 Tajıgül Yuldasheva (K-72) dün saat 14.00 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Adnan Hilmioğulları (E-82) ise bu sabaha karşı 00.15 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

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