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Bir Haftada 5 Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 5 Yangın

21 - 27 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (23) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 159.000 TL’dir.

        Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, elektriksel kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma sonucu olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise,   yangın eğitimleri verilmesi, kuyuya düşen köpeklerin ve şömine bacasına sıkışan güvercinin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

4

Çağlayan

1

TOPLAM

5

 

21 - 27 KASIM 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Kişi veya Kişiler Tarafından Temizlik Maksadıyla Yakılan

2

Kısa Devre

2

Bilinmeyen Kişi veya Kişiler Tarafından Yakıldı

1

TOPLAM

5

21 – 27 KASIM 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Motorlu Araç

1

Kuru ot

1

Elektrik

1

Anız

1

İş Yeri

1

TOPLAM

5

 

 

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

9

Gazimağusa

5

Güzelyurt

3

Girne

3

İskele

2

Geçitkale

1

TOPLAM

23

21 - 27 KASIM 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Yangına Karşı Tedbir Alma

7

Yangın Eğitimi

5

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

5

Can Kurtarma

3

Özel Görev

2

Yol Güvenliğinin Sağlanması

1

TOPLAM

23

 

 

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