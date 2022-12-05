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Bir Haftada 5 Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 5 Yangın

28 Kasım – 04 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (19) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1.170.000 TL’dir. Yangına sebebiyet verdiği tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

        Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, elektriksel kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma, arıtma sisteminin içindeki karbon maddelerin kimyasal reaksiyona girmesi ve aracın motor bölümünden sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi sonucu olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, ralli yarış etkinliklerinde yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, parmağına yüzük sıkışan şahsın yüzüğü kesilerek parmağının kurtarılması, yangın eğitimleri verilmesi, elektrik panosunun arkasında, havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedilerin ve kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ ve araç üzerinden düşen çimentolar temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

3

Girne

1

Gazimağusa

1

TOPLAM

5

 

28 KASIM – 04 ARALIK 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Kısa Devre

2

Kişi veya Kişiler Tarafından Temizlik Maksadıyla Yakılan

1

Yakıt Sızıntısı

1

Kimyasal Reaksiyon

1

TOPLAM

5

28 KASIM – 04 ARALIK 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Elektrik

2

Motorlu Araç

1

Çöp Bidonu

1

Sair

1

TOPLAM

5

 

 

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

6

Güzelyurt

5

Gazimağusa

4

Girne

4

TOPLAM

19

28 KASIM – 04 ARALIK 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Can Kurtarma

6

Yangına Karşı Tedbir Alma

4

Yol Güvenliğinin Sağlanması

3

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

2

Yangın Eğitimi

2

Özel Görev

2

TOPLAM

19

 

 

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