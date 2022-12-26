  • BIST 5.536,27
  • Altın 1080.098
  • Dolar 18.6844
  • Euro 19.7486
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Bir Haftada 5 Yangın

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 5 Yangın

19 – 25 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (22) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 202.500 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri;   söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kümes içerisindeki lambanın çıkardığı ısıdan dolayı talaşların alev alması ve faal durumdaki toz boya fırın makinesinde oluşan gaz kaçağının alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; araç içerisinde kilitli kalan bebeğin kurtarılması, yangın eğitimleri verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol içerisine devrilen ağacın kesilip kaldırılarak yol güvenliğinin sağlanması, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, su depoları arasında ve basamak sahanlığında mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

1

Gazimağusa

1

Güzelyurt

1

Gemikonağı

1

Çağlayan

1

TOPLAM

5

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Kişi veya Kişiler Tarafından Yakma

2

Gaz Kaçağı

1

Lambanın Çıkardığı Isıdan Dolayı Talaşların Alev Alması

1

Söndürülmeden Atılan Sigar İzmariti

1

TOPLAM

5

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Fabrika

1

Ev

1

Çöp Bidonu

1

Kümes

1

Çöp

1

TOPLAM

5

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

8

Girne

5

Gazimağusa

3

Güzelyurt

3

Gemikonağı

1

İskele

1

Yeşilköy

1

TOPLAM

22

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Can Kurtarma

7

Yangına Karşı Tedbir Alma

4

Özel Görev

4

Yangın Eğitimi

3

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

3

Yol Güvenliğinin Sağlanması

1

TOPLAM

22

                                                                                              

                                   

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis’te 2023 bütçesinin görüşülmesi yarın başlayacak26 Aralık 2022 Pazartesi 10:42
  • İşte GMB Meclis üyeleri26 Aralık 2022 Pazartesi 10:23
  • Euro 19,83 liradan, sterlin 22,49 liradan haftaya başladı26 Aralık 2022 Pazartesi 09:11
  • Erhan Arıklı: Halk Hükümete uyarı verdi!25 Aralık 2022 Pazar 22:50
  • Harmancı’dan Lefkoşalılara: “En büyük örgütün halk olduğunu herkese gösterdiğiniz için teşekkür ederim”25 Aralık 2022 Pazar 22:20
  • Erhürman: CTP en fazla belediye başkanına sahip parti oldu25 Aralık 2022 Pazar 22:17
  • Vekil adaylar seçimi kazanamadı!25 Aralık 2022 Pazar 21:43
  • Beyarmudu'nda Bağımsız aday Bebek seçimi kazandı25 Aralık 2022 Pazar 21:23
  • İşte seçimi kazanan 18 Belediye Başkanı..25 Aralık 2022 Pazar 21:21
  • Lefke'de Aziz Kaya seçimin galibi oldu...25 Aralık 2022 Pazar 21:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti