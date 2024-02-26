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Bir haftada 5 yangın!

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19-25 Şubat 2024 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (14) adet hususi servis olayı meydana geldi.
Bir haftada 5 yangın!

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 

19-25 Şubat 2024 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (14) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 339,500 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılan ve evin elektrik aksamındaki aşırı yüklenme olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, ağaçta mahsur kalan kedilerin, derin su kuyusu ve evin odasında mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

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