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Bir Haftada 50 Trafik Kazası, 8 Yaralı

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KKTC’de son bir haftada meydana gelen 50 trafik kazasında, toplam 8 kişi yaralandı.
Bir Haftada 50 Trafik Kazası, 8 Yaralı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 50 trafik kazasında, toplam 8 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 7’si yaralanmayla, 43’ü hasarla sonuçlanan 50 kazadan 17’si süratli araç kullanmak, 13’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u kavşakta durmamak, 6’sı yakın takip, 5’i diğer sebeplerle meydana geldi.

Kazalarda toplam 662 bin 100 TL’lik hasar oluştu. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa 23;  Gazimağusa 14; Girne 11; Güzelyurt 1; İskele 1”                           

KONTROLLERDE BİN 194 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Öte yandan aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 829 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 194 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Suçların dağılımı şöyle oldu:

 “Sürat: 418; tehlikeli sürüş: 15; dikkatsiz sürüş: 41; seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 97; sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 20; alkollü araç kullanmak: 29; seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak: 195; trafik levha ve işaretlerine uymamak: 83; trafik ışıklarına uymamak: 6; muayenesiz araç kullanmak: 34; sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 43; "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak: 2; "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak: 5; tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak: 1; koruyucu miğfer başlıksız motorsiklet kullanmak: 5; diğer trafik suçları: 200”

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