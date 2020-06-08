Bir Haftada 55 Kaza, 27 Yaralı

KKTC’de son bir hafta içerisinde 55 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 27 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğünün haftalık trafik raporuna göre, 1-7 Haziran tarihleri arasında meydana gelen kazaların 19’u dikkatsiz sürüş, 16’sı süratli araç kullanmak, 8’i yakın takip, 7’si kavşakta durmamak ve 5’i diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazaların 34’ü Lefkoşa, 13’ü Girne’de gerçekleşirken, Gazimağusa ve İskele’de 3’er, Güzelyurt’ta da 2 kaza meydana geldi.

Diğer yandan aynı dönemde ülke geneline gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 4810 araç sürücüsünden 683’ü ile ilgili ileri işlem yapıldı.

Trafik suçları arasında sürat (224), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (137) ve trafik levha ve işaretlerine uymamak (47) ilk üç sırayı aldı.