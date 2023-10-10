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Bir haftada 58 kaza, 14 yaralı

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Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 58 trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Bir haftada 58 kaza, 14 yaralı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 2-8 Ekim tarihleri arasında meydana gelen kazaların 12’si yaralanmayla, 46’sı hasarla sonuçlanırken, toplam hasar miktarı da 2 milyon 997 bin 400 TL oldu.

Kazaların 24’ü Girne, 19’u Lefkoşa, 9’u Gazimağusa, 4’ü İskele ve 2’si Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 18 bin 189 araç sürücüsü kontrol edilerek, bin 883’ü rapor edildi.

Rapor edilen suçlar şu şekilde: “Sürat (415) ,tehlikeli sürüş (12),dikkatsiz sürüş (40), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (231),sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (12), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (163),seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (219), emniyet kemersiz araç kullanmak (136), trafik levha ve işaretlerine uymamak (178), trafik ışıklarına uymamak (4), muayenesiz araç kullanmak (56), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (58), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (15), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (9) ve 283 diğer trafik suçu”

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