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Bir haftada 6 bin 863 vaka!

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Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 6 bin 863 vakanın saptandığı açıklandı.
Bir haftada 6 bin 863 vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Covid 19'a bağlı 16 ölüm olduğunu ve bunların 9'unun 22-28 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini belirtti.

22-28 Temmuz tarihleri arasında saptanan 6 bin 863 yeni Covid-19 vakasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’ta pandeminin başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 562 bin 911’e, ölü sayısı da bin 115’e yükseldi. 76 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, 7 kişinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

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