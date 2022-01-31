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Bir haftada 64 trafik kazası!

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Polisin 24 -30 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, KKTC’de geçen hafta toplam 64 trafik kazası meydana geldi.
Bir haftada 64 trafik kazası!

Bu kazalardan 14’ü yaralanmayla, 50’si hasarla sonuçlandığı belirtilirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda toplam 17 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Polis Basın Subaylığının yayımladığı haftalık trafik raporuna göre, geçen hafta yaşanan trafik kazalarının 19’u süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve üçü ise diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 972 bin 500 TL olarak açıklandı.

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle; Lefkoşa 23, Gazimağusa 16, Girne 19, Güzelyurt 3 ve İskele 3.

“5 BİN 338 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ VE 773 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI”

Ayı süre içerisinde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 338 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 773 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.

Araç sürücülerinin rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (203), tehlikeli sürüş (5), dikkatsiz sürüş (22), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (52), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (4), alkollü araç kullanmak (20), seyir halinde iken cep telofonu ile konuşmak (104), emniyet kemersiz araç kullanmak (58), trafik levha ve işaretlerine uymamak (105), trafik ışıklarına uymamak (4), muayenesiz araç kullanmak (31), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (20), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (2), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 139 diğer trafik suçları”.

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