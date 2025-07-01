Bir Haftada 66 Trafik Kazası: 1 Ölü, 17 Yaralı!

KKTC’de 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında 66 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi yaralandı. Polis ekipleri 15 bin 902 aracı denetledi, 2 bin 560 sürücü hakkında yasal işlem başlattı.

23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde toplam 66 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1’i ölümle, 13’ü yaralanmayla, 52’si ise maddi hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanmalı kazalarda 17 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, kazaların başlıca sebepleri şöyle sıralandı:

Süratli araç kullanmak: 22 kaza

Dikkatsiz sürüş: 14 kaza

Kavşakta durmamak: 11 kaza

Yakın takip: 9 kaza

Diğer nedenler: 10 kaza

Meydana gelen kazalar sonucunda oluşan toplam maddi hasar 1 milyon 289 bin 627 TL olarak açıklandı.

Kazaların İlçelere Göre Dağılımı:

Lefkoşa: 21

Gazimağusa: 16

Girne: 21

Güzelyurt: 4

İskele: 4

15 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 2 BİN 560 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

Aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 15 bin 902 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 560 sürücü çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Tespit Edilen Suçlar:

Sürat: 889

Mobil radar ile tespit edilen sürat: 118

Tehlikeli sürüş: 26

Dikkatsiz sürüş: 44

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 300

Ehliyetsiz araç kullanmak: 12

Alkollü araç kullanmak: 18

Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 35

Emniyet kemeri takmamak: 152

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 170

Trafik ışıklarına uymamak: 9

Muayenesiz araç kullanmak: 83

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 75

Yolcu taşıma izinsiz “T” işletme araç kullanmak: 25

Camlara görüş engelleyici film yapıştırmak: 18

Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 8

Işık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak: 34

Diğer suçlar: 662

Denetimler sonucunda 209 araç trafikten men edildi, 5 sürücü ise tutuklandı