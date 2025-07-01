Bir Haftada 66 Trafik Kazası: 1 Ölü, 17 Yaralı!

23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde toplam 66 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1’i ölümle, 13’ü yaralanmayla, 52’si ise maddi hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanmalı kazalarda 17 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, kazaların başlıca sebepleri şöyle sıralandı:
Süratli araç kullanmak: 22 kaza
Dikkatsiz sürüş: 14 kaza
Kavşakta durmamak: 11 kaza
Yakın takip: 9 kaza
Diğer nedenler: 10 kaza
Meydana gelen kazalar sonucunda oluşan toplam maddi hasar 1 milyon 289 bin 627 TL olarak açıklandı.
Kazaların İlçelere Göre Dağılımı:
Lefkoşa: 21
Gazimağusa: 16
Girne: 21
Güzelyurt: 4
İskele: 4
15 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 2 BİN 560 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ
Aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 15 bin 902 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 560 sürücü çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
Tespit Edilen Suçlar:
Sürat: 889
Mobil radar ile tespit edilen sürat: 118
Tehlikeli sürüş: 26
Dikkatsiz sürüş: 44
Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 300
Ehliyetsiz araç kullanmak: 12
Alkollü araç kullanmak: 18
Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 35
Emniyet kemeri takmamak: 152
Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 170
Trafik ışıklarına uymamak: 9
Muayenesiz araç kullanmak: 83
Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 75
Yolcu taşıma izinsiz “T” işletme araç kullanmak: 25
Camlara görüş engelleyici film yapıştırmak: 18
Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 8
Işık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak: 34
Diğer suçlar: 662
Denetimler sonucunda 209 araç trafikten men edildi, 5 sürücü ise tutuklandı
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