Bir haftada 6,804 araç sürücüsü kontrol edildi

Kontrol edilen araç sürücülerinin 975’i ile ilgili ileri işleme gidildi

12-18 Şubat 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde

yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6804 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 975’i ile ilgili ileri işleme gidilmiştir.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 363’ü süratli araç kullanmak, 6’sı

tehlikeli sürüş yapmak, 22’si dikkatsiz sürüş yapmak, 56’sı seyrüsefer

ruhsatsız araç kullanmak, 26’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 28’i alkollü

araç kullanmak, 152’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 70’i trafik

levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 10’u

muayenesiz araç kullanmak, 33’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç

kullanmak, 6’sı “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 10’u “B” özel

işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet

kullanmak ve 188’i diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.