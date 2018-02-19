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Bir haftada 6,804 araç sürücüsü kontrol edildi

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Bir haftada 6,804 araç sürücüsü kontrol edildi
Kontrol edilen araç sürücülerinin 975’i ile ilgili ileri işleme gidildi

12-18 Şubat 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde
yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6804 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 975’i ile ilgili ileri işleme gidilmiştir.
Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 363’ü süratli araç kullanmak, 6’sı
tehlikeli sürüş yapmak, 22’si dikkatsiz sürüş yapmak, 56’sı seyrüsefer
ruhsatsız araç kullanmak, 26’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 28’i alkollü
araç kullanmak, 152’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 70’i trafik
levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 10’u
muayenesiz araç kullanmak, 33’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç
kullanmak, 6’sı “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 10’u “B” özel
işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet
kullanmak ve 188’i diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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