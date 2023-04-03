Bir Haftada 69 Trafik Kazası

27 Mart -2 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (69) adet trafik

kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (11) yaralanmayla ve (58) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (14) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (17), kavşakta durmamak (11), yakın takip (9) ve diğer etkenler (11) olarak yer almıştır.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2.939,500TL TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

Lefkoşa : 24 Gazimağusa : 18 Girne : 12 Güzelyurt : 7 İskele : 8 27 Mart - 2 Nisan 2023tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kotrolleri

sonucu, toplam 12564 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1350 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 324 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 30 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 224 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 9 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 25 ), Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak ( 145 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 159 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 129 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 57 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 40 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 11 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ) ve 178 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.