Bir haftada 7 yangın

İtfaiye ekipleri bu sürede 21 de olaya müdahale ederek “asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, özel görev, doğal afet, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi” gibi olaylarda yer aldı.

Yangınların sebepleri elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu atılan kıvılcımlar, temizlik maksadıyla yakma ve faal durumdaki balya makinesinin ısınması sonucu olarak belirlendi.

Yangınlardan 3’ü Girne, 2’si Güzelyurt, 1’, Gazimağusa, 1’i Geçitkale’de meydana geldi.

İkisi kuru ot olan yangınlardan birer adedi de motorlu araç, ev, apartman dairesi, ekin, elektrik yangını olarak sıralandı.