Bir Haftada 7 Yangın Meydana Geldi

06-12 Mart 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (7) adet yangın ve (22) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 35.338.00 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, yakılan ateşten çıkan kıvılcımların yanıcı malzemeleri tutuşturması, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımların yanıcı maddeleri tutuşturması ve sönmeden atılan sigara izmariti olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; asansörde, apartmanın 4’üncü katındaki balkonda, ev içerisinde ve dere yatağına düşüp mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin ve kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 5 Girne 2 TOPLAM 7

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 4 Yakılan Ateşten Çıkan Kıvılcımların Yanıcı Malzemeleri Tutuşturması 1 Kaynak Makinesi İle Çalışma Yapıldığı Esnada Çıkan Kıvılcımların Yanıcı Maddeleri Tutuşturması 1 Sönmemiş Sigara İzmariti 1 TOPLAM 7

YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET Motorlu Araç 3 Apartman Dairesi 1 Fabrika 1 Atölye 1 Elektrik 1 TOPLAM 7

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 10 Girne 4 Güzelyurt 3 Gazimağusa 2 Gemikonağı 1 Geçitkale 1 İskele 1 TOPLAM 22

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ ADET Yangına Karşı Tedbir Alma 6 Can Kurtarma 6 Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 4 Yangın Eğitimi 3 Özel Görev 2 Yol Güvenliği Sağlanması 1 TOPLAM 22

PGM-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ