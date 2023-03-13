Bir Haftada 7 Yangın Meydana Geldi

06-12 Mart 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (7) adet yangın ve (22) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 35.338.00 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, yakılan ateşten çıkan kıvılcımların yanıcı malzemeleri tutuşturması, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımların yanıcı maddeleri tutuşturması ve sönmeden atılan sigara izmariti olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; asansörde, apartmanın 4’üncü katındaki balkonda, ev içerisinde ve dere yatağına düşüp mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin ve kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
5
Girne
2
TOPLAM
7
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ
ADET
Elektrik Kaynaklı Kısa Devre
4
Yakılan Ateşten Çıkan Kıvılcımların Yanıcı Malzemeleri Tutuşturması
1
Kaynak Makinesi İle Çalışma Yapıldığı Esnada Çıkan Kıvılcımların Yanıcı Maddeleri Tutuşturması
1
Sönmemiş Sigara İzmariti
1
TOPLAM
7
YANGIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Motorlu Araç
3
Apartman Dairesi
1
Fabrika
1
Atölye
1
Elektrik
1
TOPLAM
7
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
10
Girne
4
Güzelyurt
3
Gazimağusa
2
Gemikonağı
1
Geçitkale
1
İskele
1
TOPLAM
22
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Yangına Karşı Tedbir Alma
6
Can Kurtarma
6
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması
4
Yangın Eğitimi
3
Özel Görev
2
Yol Güvenliği Sağlanması
1
TOPLAM
22
PGM-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
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