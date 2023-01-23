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Bir haftada 71 kaza, 1 ölü, 23 yaralı

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KKTC’de 16-22 Ocak tarihlerini kapsayan haftada 71 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Bir haftada 71 kaza, 1 ölü, 23 yaralı

Haftalık polis trafik raporuna göre, söz konusu kazaların ssebepleri; “süratli araç kullanmak (19), dikkatsiz sürüş  yapmak (15), kavşakta durmamak (17), yakın takip (12) ve diğer etkenler (8) olarak” sıralandı.

Kazalar sonucu 7 milyon 259 bin 300 TL’lik maddi hasar oluşurken,  Lefkoşa’da 31, Girne’de 17, Gazimağusa’da 13,  Güzelyurt’ta 6, İskele’de 4 kaza meydana geldi.

Öte yandan ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde ise,  11 bin 339 araç sürücüsünden   suç işlediği tespit edilen  1400 araç sürücüsü rapor edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (250), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (229), sürat (202), trafik levha ve işaretlerine uymamak (179), emniyet kemersiz araç kullanmak (81), muayenesiz araç kullanmak (78), alkollüyken araç kullanmak (44), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (44), dikkatsiz sürüş (32), "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (12), tehlikeli sürüş (9), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (6),  trafik ışıklarına uymamak (4), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1),  ve diğer suçlar 222.” 

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