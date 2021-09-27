Bir Haftada 71 Trafik Kazası: 1 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı

KKTC’de son bir haftada 71 trafik kazası meydana geldi; kazalardan 1’i ölüm, 10’u yaralanma ve 60’ı hasarla sonuçlandı. Kaza sebepleri arasında ise süratli araç kullanmak başı çekiyor.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül – 26 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen 71 trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarından 26’sı süratli araç kullanmak, 8’i dikkatsiz sürüş yapmak, 18’i kavşakta durmamak, 12’si yakın takip ve 7’si diğer etkenler sebebiyle meydana geldi.

Açıklamaya göre, kazalarda toplam hasar miktarı ise 677 bin 200 TL iken, kazaların 30’u Lefkoşa’da, 11’i Gazimağusa’da, 16’sı Girne’de, 8’i Güzelyurt’ta ve 6’sı İskele’de oldu.

978 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Öte yandan, aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise, toplam 8 bin 921 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 978 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (163), Tehlikeli Sürüş (13), Dikkatsiz Sürüş (23), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (80), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak (122), Alkollü Araç Kullanmak (27), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak (221),Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (80), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (104), Trafik Işıklarına Uymamak (28), Muayenesiz Araç Kullanmak (27), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak( 39),"A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (4), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (3) ve 43 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”