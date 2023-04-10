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Bir Haftada 71 Trafik Kazası

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Bir Haftada 71 Trafik Kazası
Bir Haftada 71 Trafik Kazası

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kazalarda 15 kişi yaralanırken 56 kaza da hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda ise 20 kişi yaralandı.

Kazalardan 22'si süratli araç kullanmak, 12'si dikkatsiz sürüş yapmak, 14'ü kavşakta durmamak, 12'siyakın takip ve 11'i de diğer etkenlerden meydana geldi.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3 milyon 255 bin TL olarak kaydedildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa 30; Gazimağusa 13; Girne 19; Güzelyurt 6; İskele 3”     

-1132 sürücü rapor edildi

Öte yandan 3 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucunda toplam 10 bin 963 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 1132 araç sürücüsünün rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Haklarında rapor tutulan sürücülerin işlediği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (287), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (188), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (170), trafik levha ve işaretlerine uymamak (69), muayenesiz araç kullanmak (58), emniyet kemersiz araç kullanmak (55), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (45), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (39), dikkatsiz sürüş (25), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (11), tehlikeli sürüş (10),

trafik ışıklarına uymamak (5), "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (5), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (5) ve 160 diğer trafik suçları.”

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