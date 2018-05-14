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Bir haftada 75 trafik kazası meydana geldi

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KKTC’de geçtiğimiz hafta 75 trafik kazası meydana gelirken, bir kişi öldü, 42 kişi yaralandı. 
Bir haftada 75 trafik kazası meydana geldi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,7-13 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 75 trafik kazasının biri ölüm, 28’i yaralanma ve 46’sı hasarla sonuçlanırken, ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanma ile neticelenen kazalarda 42 kişi yaralandı. 

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri ise şöyle:
“Süratli araç kullanmak (23), kavşakta durmamak (16), yakın takip (16), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenler (8).” Kazalarda toplam hasar miktarı 628 bin 750 TL olurken, Lefkoşa’da 32, Gazimağusa’da 19, Girne’de 17, Güzelyurt’ta 5 ve İskele’de 2 kaza meydana geldi. 

6 BİN 500 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ

7-13 Mayıs tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 551 araç sürücüsü kontrol edildi. 

Polis açıklamasında, kontrol edilen araç sürücülerinin 843’ü ile ilgili ileri işleme gidildiği kaydedildi. 
Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 210’u süratli araç kullanmak, 12’si tehlikeli sürüş yapmak, 36’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 58’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 23’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 37’si alkollü araç kullanmak, 129’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 71’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 9’u trafik ışıklarına uymamak, 11’i muayenesiz araç kullanmak, 33’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 21’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 12’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 176’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi. 

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