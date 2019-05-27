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Bir haftada 79 trafik kazası…

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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 20-26 Mayıs tarihleri arasında ülkede toplam 79 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan, 14’ü yaralanmayla ve 65’i hasarla sonuçlandı.
Bir haftada 79 trafik kazası…

Yaralanma ile neticelenen kazalarda 26 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında süratli araç kullanmak (19), kavşakta durmamak (17), yakın takip (17), dikkatsiz sürüş yapmak (15) ve diğer etkenler (11)  yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 706 bin 100 TL olarak açıklandı. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa: 30, Gazimağusa: 15, Girne: 26, Güzelyurt: 6, İskele: 2”

8 BİN 365 SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ, 784’Ü HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Aynı tarihler arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 8 bin 365 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 784’ü ile ilgili ileri işleme gidildi. 

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 147’si süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 29’u dikkatsiz sürüş yapmak, 83’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 23’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 12’si alkollü araç kullanmak, 165’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 67’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 23’ü muayenesiz araç kullanmak, 39’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 4’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanma, 2’si koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 174’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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