Bir Haftada 8 Adet Yangın Meydana Geldi

05-11 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (8) adet yangın ve (28) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 136,750 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; aracın motor bölümünde meydana gelen benzin kaçağı, elektrik kaynaklı kısa devre ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların makine bölümünde, yüksek binalarda, ağaçlarda ve yağmur drenaj borusunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, demir korkuluklar arasına sıkışan köpeğin kurtarılması, kuyuya düşen keçilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Girne
3
Gazimağusa
2
Lefkoşa
2
Gemikonağı
1
TOPLAM
8
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ
ADET
Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti
5
Elektrik Kaynaklı Kısa Devre
2
Aracın Motor Bölümde Meydana Gelen Benzin Kaçağı
1
TOPLAM
8
YANGIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Kuru Ot
2
Anız
1
Motorlu Araç
1
Ev
1
Apartman Dairesi
1
Balya
1
Elektrik
1
TOPLAM
8
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
9
Güzelyurt
6
Girne
5
Gazimağusa
3
İskele
1
Yeşilköy
1
Gemikonağı
1
Geçitkale
1
Dipkarpaz
1
TOPLAM
28
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Can Kurtarma
15
Yangına Karşı Tedbir Alma
5
Yol Güvenliği Sağlanması
4
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması
2
Yangın Eğitimi
1
Özel Görev
1
TOPLAM
28
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