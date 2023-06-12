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Bir Haftada 8 Adet Yangın Meydana Geldi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 8 Adet Yangın Meydana Geldi

05-11 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (8) adet yangın ve (28) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 136,750 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; aracın motor bölümünde meydana gelen benzin kaçağı, elektrik kaynaklı kısa devre ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların makine bölümünde, yüksek binalarda, ağaçlarda ve yağmur drenaj borusunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, demir korkuluklar arasına sıkışan köpeğin kurtarılması, kuyuya düşen keçilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Girne

3

Gazimağusa

2

Lefkoşa

2

Gemikonağı

1

TOPLAM

8

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti

5

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

2

Aracın Motor Bölümde Meydana Gelen Benzin Kaçağı

1

TOPLAM

8

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Kuru Ot                                               

2

Anız

1

Motorlu Araç                                      

1

Ev

1

Apartman Dairesi

1

Balya

1

Elektrik

1

TOPLAM

8

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

9

Güzelyurt

6

Girne

5

Gazimağusa

3

İskele

1

Yeşilköy

1

Gemikonağı

1

Geçitkale

1

Dipkarpaz

1

TOPLAM

28

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Can Kurtarma

15

Yangına Karşı Tedbir Alma

5

Yol Güvenliği Sağlanması

4

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

2

Yangın Eğitimi

1

Özel Görev

1

TOPLAM

28

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