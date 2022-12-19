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Bir Haftada 8 Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 8 Yangın

12 – 18 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (8) adet yangın ve (24) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 515.500 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, soba bacasının asma tavandaki sunta tahtayı alevlendirmesi ve baca içerisinde biriken yağların alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise, trafik kazaları sonucu güvenlik tedbiri alınması, yangın eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümü ile ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin ve kuyuya düşen köpeğin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

4

Girne

1

Gazimağusa

1

Gemikonağı

1

Güzelyurt

1

TOPLAM

8

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

5

Baca İçerisinde Biriken Yağların Alevlenmesi

1

Soba Bacasının Asma Tavandaki Sunta Tahtayı Alevlendirmesi

1

Sebebi Araştırılan

1

TOPLAM

8

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Motorlu Araç

3

Ev

3

Elektrik

1

İş Yeri

1

TOPLAM

8

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

8

Güzelyurt

6

Girne

5

Gazimağusa

3

Geçitkale

2

TOPLAM

24

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Yangına Karşı Tedbir Alma

10

Yangın Eğitimi

6

Can Kurtarma

3

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

3

Özel Görev

2

TOPLAM

24

                                                                                              

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