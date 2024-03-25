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Bir haftada 8 yangın, 934 bin TL zarar!

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Polis Genel Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, ülke genelinde 18-25 Mart arasında sekiz yangın meydana geldiğini bildirdi.
Bir haftada 8 yangın, 934 bin TL zarar!

İtfaiye Müdürlüğünün 18-25 Mart arasını kapsayan raporuna göre, sekiz yangının muhtemel sebepleri şöyle: “elektrik tesisatına yüklenme, elektrik kaynaklı kısa devre, aracın alt kısmındaki plastik korumanın sıcak egzoza temas edip ısınarak alevlenmesi ve tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti”

Yangınlar sonucu 934 bin TL zarar oluştu.

-Kuyuya düşen koyun ve keçiler kurtarıldı

Rapora göre bu sürede itfaiye ekipleri 29 olaya müdahale etti. Raporda "hususi servis" adıyla yer alan olaylar şöyle:

"Su kuyusuna düşen koyun ve keçilerin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, iş yerinin dördüncü katında mahsur kalan şahısların hidrolik merdiven kullanılarak kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki.”

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