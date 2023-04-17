Bir Haftada 8 Yangın Meydana Geldi

10-16 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (8) adet yangın ve (27) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 194.000 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, sönmeden atılan sigara izmariti, baca içerisinde biriken yağların oluşan ısıdan alevlenmesi, kişi veya kişiler tarafından yakma ve birbirine çarpan elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaç ve korkuluk üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, su kuyusuna düşen köpek ve kuzunun kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Gazimağusa 5 Lefkoşa 2 Güzelyurt 1 TOPLAM 8

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET Sönmeden Atılan Sigara İzmariti 5 Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 1 Baca İçerisinde Biriken Yağların Oluşan Isadan Alevlenmesi 1 Birbirine Çarpan Elektrik Tellerinden Atılan Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturması 1 TOPLAM 8

YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET Kuru Ot 2 Motorlu Araç 1 Apartman Dairesi 1 Baca 1 Balya 1 Anız 1 Çöp Bidonu 1 TOPLAM 8

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 11 Gazimağusa 7 Girne 4 Güzelyurt 2 İskele 2 Gemikonağı 1 TOPLAM 27