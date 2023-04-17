  • BIST 5.111,50
  • Altın 1251.924
  • Dolar 19.3704
  • Euro 21.2944
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Bir Haftada 8 Yangın Meydana Geldi

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 8 Yangın Meydana Geldi

10-16 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (8) adet yangın ve (27) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 194.000 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, sönmeden atılan sigara izmariti, baca içerisinde biriken yağların oluşan ısıdan alevlenmesi, kişi veya kişiler tarafından yakma ve birbirine çarpan elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaç ve korkuluk üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, su kuyusuna düşen köpek ve kuzunun kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Gazimağusa

5

Lefkoşa

2

Güzelyurt

1

TOPLAM

8

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Sönmeden Atılan Sigara İzmariti

5

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

1

Baca İçerisinde Biriken Yağların Oluşan Isadan Alevlenmesi

1

Birbirine Çarpan Elektrik Tellerinden Atılan Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturması

1

TOPLAM

8

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Kuru Ot                                               

2

Motorlu Araç                                      

1

Apartman Dairesi

1

Baca

1

Balya

1

Anız                                                    

1

Çöp Bidonu

1

TOPLAM

8

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

11

Gazimağusa

7

Girne

4

Güzelyurt

2

İskele

2

Gemikonağı

1

TOPLAM

27

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Yangın Eğitimi

15

Can Kurtarma

7

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

3

Özel Görev

2

TOPLAM

27

                                                                                              

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamusen, greve gidiyor17 Nisan 2023 Pazartesi 11:22
  • Meclis Genel Kurulu toplantısı 14.00’e alındı17 Nisan 2023 Pazartesi 11:17
  • Kısa Devre Sonucu Araç Yandı17 Nisan 2023 Pazartesi 11:14
  • "Gölge Adamdan Mesajınız Var"...17 Nisan 2023 Pazartesi 10:59
  • Dikkat! Topçu atışları yapılacak17 Nisan 2023 Pazartesi 10:44
  • Memur-Sen: Ortak akıl ve sağduyuyla çözüm üretmesini istiyoruz17 Nisan 2023 Pazartesi 10:31
  • DAÜ BİR SEN Hocanın'a resti çekti! Maaş kesintilerine destek yok! VYK ve ÜYK'ya çağrı var!17 Nisan 2023 Pazartesi 10:20
  • Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde iftar yemeği düzenlendi17 Nisan 2023 Pazartesi 10:13
  • Memur-Sen: Emniyet ve yargının gereğini yapacağı inancındayız17 Nisan 2023 Pazartesi 10:05
  • Bu gece Kadir Gecesi17 Nisan 2023 Pazartesi 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti