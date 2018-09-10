Bir haftada 81 trafik kazası

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (25), kavşakta durmamak (20), yakın takip (18), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenler (6) yer aldı
Kazalarda toplam hasar miktarı 350.600.00 TL. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle.
Lefkoşa : 31
Gazimağusa : 18
Girne : 26
Güzelyurt : 2
İskele : 4
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 455 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında
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