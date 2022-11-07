  • BIST 4.307,88
  • Altın 1003.088
  • Dolar 18.6031
  • Euro 18.5731
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Bir Haftada 85 Kaza, 2 Vefat

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 85 Kaza, 2 Vefat

 

31 Ekim -   6 Kasım 2022

tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (85) adet trafik

 

kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (22) yaralanmayla ve (62) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle neticelenen kazada (2) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (27) kişi yaralanmıştır.

 

 

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (25) , dikkatsiz sürüş yapmak (21), kavşakta durmamak (16), yakın takip (11) ve diğer etkenler (12) olarak yer almıştır.

 

 

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2,966,900 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

 

Lefkoşa

:

32

Gazimağusa

:

22

Girne

:

19

Güzelyurt

:

5

İskele

:

7

31 Ekim -

6 Kasım 2022    tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kont-

 

rolleri sonucu, toplam 9181 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1177 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

 

Sürat ( 185 ) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 34 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 207 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 37 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 180 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 99 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 100 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 52 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 54 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 6 ) ve 189 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’de açlık sınırı 10 bin 600 TL’ye yükseldi07 Kasım 2022 Pazartesi 12:50
  • Şenkul: Kavga ve kazaların sorumlusu Nidai Güngördü'dür07 Kasım 2022 Pazartesi 12:42
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı07 Kasım 2022 Pazartesi 12:18
  • Çidan cinayetinde tutuklu sayısı 11’e yükseldi!07 Kasım 2022 Pazartesi 11:54
  • Polisten Sürücülere Önemli Uyarı!07 Kasım 2022 Pazartesi 11:39
  • Sibel Tatar Londra’da Sivil Toplum Örgütleriyle Bir Araya Geldi07 Kasım 2022 Pazartesi 11:26
  • “Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türklerin Nüfusunu Belirlemek Amacıyla Proje Başlattık”07 Kasım 2022 Pazartesi 11:19
  • Akansoy, Kızılyürek’i kabul etti07 Kasım 2022 Pazartesi 11:03
  • Muhaceret Affı Başladı07 Kasım 2022 Pazartesi 10:58
  • Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda asfalt yama çalışması yapılacak07 Kasım 2022 Pazartesi 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti