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Bir Haftada 9 Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 9 Yangın

14 - 20 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (9) adet yangın ve (21) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 217.500 TL’dir. Yangına sebebiyet verdiği tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

        Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, havai elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, otelin mutfak bölümündeki döner makinesinin aşırı ısınması, kaynak makinesi ile çalışırken çıkan kıvılcımların yanıcı maddeleri tutuşturması, baca içerisinde biriken yağların tutuşması, aracın sol arka tekerlek aksamlarının aşırı ısınması, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma sonucu olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise,  araba yarışı, offroad etkinliklerinde ve gerçekleşen törenlerde yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümünde, pencere pervazında mahsur kalan kedilerin, su kuyusuna düşen köpeğin ve kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

3

Güzelyurt

2

Girne

1

Gazimağusa

1

Geçitkale

1

İskele

1

TOPLAM

9

 

14 - 20 KASIM 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Kişi veya Kişiler Tarafından Temizlik Maksadıyla Yakılan

2

Aşırı Isınma

2

Baca İçerisinde Biriken Yağlar

1

Bilinmeyen Kişi veya Kişiler Tarafından Yakıldı

1

Havai Elektrik Telleri

1

Kaynak Makinesi İle Çalışma Yapılırken

1

Sebebi Araştırılan

1

TOPLAM

9

14 – 20 KASIM 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Motorlu Araç

2

Kuru ot ve Çöp

1

Otel

1

Ev

1

İş Yeri

1

Baca

1

Kuru Ot

1

TOPLAM

9

 

 

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

9

İskele

3

Güzelyurt

4

Gazimağusa

2

Girne

1

Geçitkale

1

Yeşilköy

1

TOPLAM

21

14 - 20 KASIM 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Yangına Karşı Tedbir Alma

7

Can Kurtarma

5

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

4

Özel Görev

3

Yol Güvenliğinin Sağlanması

2

TOPLAM

21

 

 

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