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Bir Haftada 9 Yangın Meydana Geldi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 9 Yangın Meydana Geldi

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan  yazılı açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, temizlik maksadıyla yakma, elektrik direğine çarpan araçlar, çakmakla yastık ve çarşafların tutuşturulması ve ağaç dallarının elektrik tellerine temas edip, oluşan kıvılcım sonucu yanması olarak sıralandı.

Yangınların 2’si Mağusa, 2’si de Güzelyurt’ta yaşanırken, Lefkoşa, Girne, Gemikonağı, İskele ve Geçitkale’de ise 1’er yangın meydana geldi.

Hususi servis olayları ise, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, evin avlusu ile duvar arasında, aracın motor bölümünde ve restoran içerisindeki alçıpan ile çevrili yerde mahsur kalan kedilerin, işletme tabelası üzerinde sıkışan serçenin, kuyuya düşen oğlak ve kuzuların kurtarılması, doğal afet, yangına karşı tedbir alma, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak ifade edildi.

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