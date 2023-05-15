  • BIST 4.645,98
  • Altın 1274.447
  • Dolar 19.657
  • Euro 21.3848
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Bir Haftada 9 Yangın Meydana Geldi

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 9 Yangın Meydana Geldi

08-14 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (9) adet yangın ve (21) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 804.000 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, trafik kazası ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımların dekor malzemelerini tutuşturması sonucu olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; asansörde mahsur kalan şahısların, basketbol sahasını çevreleyen tellerin üzerinde mahsur kalan çocuğun kurtarılması, kuyuya düşen ve bahçe kapısına sıkışan köpeklerin, ağaç üzerinde mahsur kalan ve binanın havalandırmasına sıkışan kedilerin kurtarılması, doğal afet, yangına karşı tedbir alma, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Gazimağusa

3

Girne

3

Lefkoşa

2

İskele

1

TOPLAM

9

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

4

Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti

3

Trafik Kazası Sonucu

1

Spiral Makinesinden Çıkan Kıvılcımların Dekor Malzemelerini Tutuşturması

 

1

TOPLAM

9

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Elektrik                                               

2

Motorlu Araç                                      

2

Depo

2

Sair                                                     

2

Ekin

1

TOPLAM

9

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

8

Gazimağusa

4

Güzelyurt

4

Girne

3

Geçitkale

1

Gemikonağı

1

TOPLAM

21

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Can Kurtarma

8

Yangına Karşı Tedbir Alma

7

Yangın Eğitimi

2

Yol Güvenliği Sağlanması

2

Doğal Afet

1

Özel Görev

1

TOPLAM

21

                                                                                                                                             

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 Farklı Bölgede Yangın!15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:59
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yarın başlıyor15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:52
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:46
  • Tatar: Sizler gibi üstün hizmetleri bulunan değerli büyüklerimizi unutmayacağız15 Mayıs 2023 Pazartesi 09:45
  • Cumhuriyet Meclisi bugün toplanıyor15 Mayıs 2023 Pazartesi 08:41
  • KKTC'deki sandıklardan Kılıçdaroğlu açık ara önde çıktı!14 Mayıs 2023 Pazar 22:22
  • Arıklı: Annelerimiz İyi ki Var14 Mayıs 2023 Pazar 17:59
  • Emekli Polislerden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne destek14 Mayıs 2023 Pazar 17:37
  • CTP Milletvekili Toros: Dengeli bir uzlaşma için eş zamanlı siyasi irade gereklidir14 Mayıs 2023 Pazar 17:25
  • Çiftçiler kalıcı tarım politikası istiyor...14 Mayıs 2023 Pazar 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti