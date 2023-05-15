Bir Haftada 9 Yangın Meydana Geldi

08-14 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (9) adet yangın ve (21) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 804.000 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, trafik kazası ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımların dekor malzemelerini tutuşturması sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; asansörde mahsur kalan şahısların, basketbol sahasını çevreleyen tellerin üzerinde mahsur kalan çocuğun kurtarılması, kuyuya düşen ve bahçe kapısına sıkışan köpeklerin, ağaç üzerinde mahsur kalan ve binanın havalandırmasına sıkışan kedilerin kurtarılması, doğal afet, yangına karşı tedbir alma, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Gazimağusa
3
Girne
3
Lefkoşa
2
İskele
1
TOPLAM
9
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ
ADET
Elektrik Kaynaklı Kısa Devre
4
Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti
3
Trafik Kazası Sonucu
1
Spiral Makinesinden Çıkan Kıvılcımların Dekor Malzemelerini Tutuşturması
1
TOPLAM
9
YANGIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Elektrik
2
Motorlu Araç
2
Depo
2
Sair
2
Ekin
1
TOPLAM
9
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
8
Gazimağusa
4
Güzelyurt
4
Girne
3
Geçitkale
1
Gemikonağı
1
TOPLAM
21
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Can Kurtarma
8
Yangına Karşı Tedbir Alma
7
Yangın Eğitimi
2
Yol Güvenliği Sağlanması
2
Doğal Afet
1
Özel Görev
1
TOPLAM
21
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