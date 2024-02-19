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Bir haftada meydana gelen 3 yangında 440 bin TL’lik zarar oluştu

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KKTC’de son bir haftada çıkan 3 yangında yaklaşık 440 bin TL’lik maddi hasar oluştu.
Bir haftada meydana gelen 3 yangında 440 bin TL’lik zarar oluştu

Yapılan açıklamada, 12-18 Şubat tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, “aracın motor bölümünde kısa devre, elektrik direğindeki trafoyla ev elektriği aksamında aşırı yüklenme” olarak kaydedildi.

Yangınların yaklaşık 440 bin TL’lik maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Söz konusu tarihlerde 22 hususi servis olayı meydana geldiği bildirildi. Bunlar; “Evin çatısında, ağaçta ve aracın makine bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, su tahliyesi,  havuzun su motor odasında mahsur kalan köpeğin ve su kuyusuna düşen koyunun kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki” olarak aktarıldı.

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