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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Bir haftada toplam 79 adet trafik kazası meydana geldi, 21 kişi yaralandı!

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Polis, son bir haftada toplam 79 adet trafik kazası meydana geldiğini ve kazalarda 21 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bir haftada toplam 79 adet trafik kazası meydana geldi, 21 kişi yaralandı!

Polis, son bir haftada toplam 79 adet trafik kazası meydana geldiğini ve kazalarda 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6-12 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde, Kıbrıs'ın kuzeyinde toplam 79 adet trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.

Kazaların 62 âdetinin hasarla sonuçlandığı belirtilen açıklamada, 21 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak 21, dikkatsiz sürüş yapmak 19, kavşakta durmamak 14, yakın takip 13 ve diğer etkenler 12.”

Açıklamada, kazalar sonucunda oluşan toplam hasar miktarının 4 milyon 845 bin 131 TL olduğu kaydedildi.

Kazaların İlçelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa 27; Gazimağusa 22; Girne 18; Güzelyurt 5;

İskele: 7.”

Suç işlediği tespit edilen 3 bin 571 araca yasal işlem başlatıldı…13 araç sürücüsü tutuklandı 

Öte yandan, 6 -12 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda, toplam 17 bin 241 araç sürücüsü kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 3 bin 571 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat 2005, Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları 957 , Tehlikeli Sürüş 25, Dikkatsiz Sürüş 61, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 192, Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak 16, Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak 105, Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak 222, Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak 51, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 127, Trafik Işıklarına Uymamak 8, Muayenesiz Araç Kullanmak 67, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 61, Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 14, Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 6, Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak 5, Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak 6, Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak 20 ve 580 diğer trafik suçlarından rapor edildi.”

Açıklamada ayrıca, toplam 278 aracın trafikten men edildiği, 13 araç sürücüsünün ise tutuklandığı kaydedildi.

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