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Bir Haftada Yedi Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada Yedi Yangın

09 - 16 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (7) adet yangın ve (36) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 386.000 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, şöminenin benzinle yakılmaya çalışılması sonucu, elektriksel kısa devreler, faal durumdaki gaz yağı sobasına ikmal yapılmaya çalışıldığı sırada gaz yağı bidonunun alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, intihar etmek için vinç üzerine çıkan şahıs için emniyet tedbirlerinin alınması, ağaç, çatı üzerinde mahsur kalan, kedilerin, ayağına inşaat demiri saplanan, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, ülkemizde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerinde biriken yağmur sularının tahliyesinin sağlanması, Taksim Sahasının açılışı için emniyet tedbirlerinin alınması, trafik kazası sonucu yollara dökülen mazot üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması, asansörde mahsur kalan şahısın kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa 2
Çağlayan 2
Gazimağusa 2
Güzelyurt 1
TOPLAM 7
09 - 16 OCAK 2023 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ
Kısa Devre 5
Şömineyi Yakmak İçin Benzin Kullanılması 1
Faal Gaz Yağlı Sobaya İkmal Yapılmaya Çalışırken 1
TOPLAM 7
09 - 16 OCAK 2023 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ
Ev 4
Elektrik 2
Apartman Dairesi 1
TOPLAM 7
HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa 16
Gazimağusa 8
Güzelyurt 6
İskele 2
Geçitkale 2
Girne 1
Yeşilköy 1
TOPLAM 36

09 - 16 OCAK 2023 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Can Kurtarma 12
Yangına Karşı Tedbir Alma 9
Doğal Afet 8
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 4
Yol Güvenliğinin Sağlanması 2
Özel Görev 1
TOPLAM 36

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