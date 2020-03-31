  • BIST 89.644
  • Altın 336,818
  • Dolar 6,6029
  • Euro 7,2441
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

"Bir hastayı solunum cihazından ayırdık"

» »
Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Hüseyin Zafer Erdoğmuş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören korona virüs vakalarının durumları ile ilgili bilgi verdi.
"Bir hastayı solunum cihazından ayırdık"

Hüseyin Zafer Erdoğmuş’un paylaşımı şöyle:

Perdenin arkasında kalan ama aslında en önemli görevleri başaran gizli kahramanlarımız var bizim. İlk günden itibaren hayattaki tüm önceliklerini değiştirerek en öne mesleklerini koyan özveri ve cesaretle çalışarak karantina servisini kuran ve oraya güler yüzlerini ve umutlarını hediye eden baş taçlarımız, sorumlu hemşirelerimiz. Onlara sonsuz teşekkürler, onlar olmasa biz zaten başaramazdık. Bugün karantina servisinden güzel haberlerimiz var; solunum cihazına bağlı genç bir hastamızı solunum cihazından ayırdık fakat takibine yoğun bakımda devam ediyoruz, bu bizi çok mutlu eden bir gelişme.

Şu an hala solunum cihazına bağlı 2 hastamız var, onların da daha iyi olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Karantina servisinde 9, enfeksiyon hastalıkları servisinde ise 14 hastamız tedavi görüyor ve genel olarak durumları iyi.

Bugün çalışılan temaslı testleri var sonuçları henüz çıkmadı. Dün için sadece 1 vakamız pozitif çıkmıştı, onu da belirtmek istiyorum!

Umutluyuz. Bulutların arasından gözüken ışık hüzmesinin tüm ülkemize aydınlık olması için çalışıyoruz. Siz ne mi yapmalısınız? Lütfen evinizin keyfini çıkarmaya devam edin, ev; güven demektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Halkdansları Federasyonu’ndan KTTB Covid 19 Dayanışma Fonu’na 41 Bin Tl Katkı31 Mart 2020 Salı 17:25
  • Styles İle Ünler’in Ölüm Sebebi Kalp Yetmezliği31 Mart 2020 Salı 17:22
  • Gazimağusa’da Ölüm… Ceremeci’nin Ölüm Nedeni Kanser31 Mart 2020 Salı 17:21
  • Saksıda hintkeneviri yetiştiren genç tutuklandı31 Mart 2020 Salı 17:21
  • Kısmi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal31 Mart 2020 Salı 17:20
  • Borak: Karpaz'da ":Karantina Bölgesinde" toptancılar peşin para istiyor! Bu kabul edilemez!31 Mart 2020 Salı 17:14
  • Başbakan Tatar: Sloganımız, ‘Kredi Kullan Çekini Öde’ İşte detaylar...31 Mart 2020 Salı 17:00
  • Başbakan Tatar: Sloganımız, kredi kullan çekini öde31 Mart 2020 Salı 16:32
  • KAYAD, İçişleri Bakanlığı’na “Konsomatris” olarak çalıştırılan kadınların yaşam koşullarıyla ilgili bir dizi soru yöneltti31 Mart 2020 Salı 16:22
  • TES Başkanı Karaman “bütün turizm emekçileri işsizlik ödeneği almalı “31 Mart 2020 Salı 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti