Bir Hava Kontrolörünün isyanı! Benim annem de İstanbul'da perişan oldu....

Sinem Babacan'nın sosyal medya paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu...

İşte o paylaşım;

Yazıma nerden başlasam bilemedim...öncelikle şunu söyleyeyim "ben bir hava trafik kontrolörüyüm" ve gerek sosyal medyadan gerekse geleneksel basında çıkan yanlı haberlerden dolayı ne kadar üzülüp canımın sıkıldığını anlatamam...benim eşim de hava trafik kontrolörü ve biz vardiya çalışıyoruz... bu meslek tüm dünyada en çok saygı duyulan ve çok yoğun bir eğitim sürecinden sonra sadece yeteneğiniz varsa yapabileceğiniz türden bir meslektir. strese dayanıklı, atik ve anında çözüm üretebilen bireyler olmanızı gerektirir. yaklaşık 1 yıllık bir eğitim sürecinden sonra bu mesleği, sürekli sınavlara girip, bilgilerinizi güncel havacılık kurallarıyla taze tutmak zorundasınız. işinizi yaparken HAYATI size bağlı olan yüzlerce insanın güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlarsınız. o yüzdendir ki, bir hava trafik kontrolörü, çalışma esnasında evine götüreceği ekmeği, ödemek zorunda olduğu faturaları veya çocuklarının okul parasını düşünmek zorunda kalmasın, işine odaklansın (kaza kırıma sebep olmasın) diye yüksek miktarlarda maaş alırlar. üstelik bu maaşlar normal şartlarda devletin kasasından değil, merkezi bir kuruluş (ki avrupa hava sahası için bu EUROCONTROL) tarafından hava sahasını kullanan uçak şirketlerinden tazmin edilerek ülkelere sağlanır. normal şartlar diyorum, çünkü herzamanki gibi KKTC normal (bağımsız) olmadığından, bu ödenek bizim ülkemizde devletin kasasından çıkmaktadır.

ekmesayi mevzusuna gelince sendika olarak hiçbir zaman ek mesayi derdi ve kavgasında olmadık... amacımız işe daha çok personel alınması ve genel maaşların iyileştirilerek tüm dünyada olduğu gibi bu ciddi mesleği daha iyi şartlar ve koşullar altında HAKKIMIZ olduğu şekilde yapmak olmuştur. Demokratik hiçbir ülkede zaten vardiya çalışarak gecesi gündüzüne karışmış emekçileri, bir de ekstra haftasonu ve resmi tatillerde çalıştırıp 1e 2 den az parayla bu işi yapmasını bekleyen bir zihniyet yoktur. Bu bir kontrolörün bakış açısı...

Bir diğeri, Toplumsal yükseliş için tabi ki herkes elini taşın altına koymalıdır...az önce kıbrıs postasının yayınındaki beyefendinin dediği gibi; yapısının %90 memur olan bir devlet tabii ki maaşlardan tasarruf yapacak! Peki, memura gelene kadar yapması gerekenleri yaptı da memur elini taşın altına koymadı mı? sermaye patronlarına ne yapıldı? sen kumarhane cenneti, eğitim cenneti, oteller zinciri, özel sektör patronlarından toplaman gereken vergiyi topluyor musın? ama yok, onlara dokunamazsın... geriye ne kalıyor %90 memur...vur bakalım sermayeye önce, bakalım memur ve halk arkanda duruyor mu! ... üstelik genele yayarak çok daha az miktarla toplumsal dayanışma yaratabilecekken, kendi ihmallerin yüzünden oluşturduğun kabarık ek mesayi giderlerinden, çalışanı ve halkı birbirine düşürerek yapmaya çalışıyorsun... evde eşimle ve çocuğumla geçirebileceğim değerli vaktimi daha da fazla sömürerek...tam da Arif hocanın dediğinden... EK MESAYI ÇALIŞMIYORUM...buna hakkım var, beni ya da hiçkimseyi zorla çalıştıramazsın...

DIP NOT: yıllardır tatil yapamayan annem, sonunda gidebildiği Balkan turu dönüşü, bu gece istanbul havalimanında seferleri aksayan herkes gibi perişan olmuş durumdadır. bunun sorumlusu ben ve sendikam değil, KKTC yetkilileridir. yorum yapıp yargılamadan önce biraz araştırın...

Kaynak: Son Dakika: Ercan'da eylem Bakanlar Kurulu kararına rağmen devam ediyor