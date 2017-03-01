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Bir hodri meydan da TDP'den: Erken seçim karar önerisi sunuyorlar!

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Bir hodri meydan da TDP'den: Erken seçim karar önerisi sunuyorlar!
CTP'nin güvensizlik önergesi kararı sonrası, hükümet kanadına bir tokat da TDP'den geldi. Kararı Genel Başkan Cemal Özyiğit ve Milletvekili Zeki Çeler açıkladı...

Detay Kıbrıs

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin aldığı  "güvensizlik  önergesi kararı" sonrası, hükümet kanadına bir darbe de TDP'den geldi.

Partinin Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Milletvekili Zeki Çeler tarafınca kişisel sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalarda, CTP'nin güvensizlik önergesine olumlu oy kullanacaklarını ve erken seçim karar önerisi sunacaklarını açıkladırlar.

Alınan kararı kamuoyuyla paylaşan Özyiğit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi "erken seçim çağrıları" gündemin tepesine yerleşti. 28 Temmuz 2013 seçimleriyle oluşan Meclis yapısının içerisinden çıkan "üçüncü hükümetin" de kendinden önceki "iki hükümet" gibi halkın sorunlarını çözmede aciz ve yetersiz kaldığı apaçık ortadadır. Bu çerçevede daha fazla zorlamanın bir anlamı yok. Çıkış yolu "erken seçim"dir. TDP olarak bunu zorlamakta kararlıyız. Yarın sabah Meclise "erken seçim karar önerisi" sunacağız.. Böylece "hodri meydan çeken Sn. Başbakan'ın ve UBP'nin gerçek tutumunu" da görmüş olacağız. Bu arada UBP-DP Hükümetine "güvensizlik önergesi" vereceğini açıklayan CTP'nin önerisini de imza atarak destekleyeceğiz. Halkımızı bir an önce bu bilgisiz, beceriksiz ve basiretsiz Hükümetten kurtarmalıyız."

Hemen ardından TDP'li vekil Zeki Çeler de konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Güvensizlik önergesi pek tabiki bu hükümete verilmesi en doğru önergedir, ve imzamızı da atacayık ancak erken seçim için gerekli olan erken seçim karar önerisidir, bu da yarın sabah mecliste imzaya açılacaktır... esas hodri meydan böyle çekilir..." dedi.

 

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