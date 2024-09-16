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Bir Husi füzesi ilk kez İsrail'in merkezine ulaştı, Netanyahu misilleme sözü verdi

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Bir Husi füzesi ilk kez İsrail'in merkezine ulaştı, Netanyahu misilleme sözü verdi
Bir Husi füzesi ilk kez İsrail'in merkezine ulaştı, Netanyahu misilleme sözü verdi

Yemen'in önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler tarafından ateşlenen bir füzenin Pazar günü ilk kez İsrail'in merkezine ulaşmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Husilerin bunun için "ağır bir bedel ödeyeceğini" açıkladı.

Netanyahu, saldırının "İsrail'i yok etmeye çalışan İran'ın kötülük eksenine karşı çok cepheli bir savaşta" olduklarını gösterdiğini söyledi.

İsrail Başbakanı sözlerine şöyle devam etti:

"Husiler şimdiye kadar bize zarar vermeye çalışanlara ağır bedel ödettiğimizi anlamış olmalıydılar.

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