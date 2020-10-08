  • BIST 1.152
  • Altın 479,687
  • Dolar 7,8674
  • Euro 9,2646
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

Bir ilde daha sigara içmek yasaklandı

» »
Corona virüsü vakalarının artması üzerine Yozgat Valiliği il genelinde kalabalık cadde ve sokaklar ile kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını engellediği için yürürken sigara içilmesi yasaklandı.
Bir ilde daha sigara içmek yasaklandı

Yozgat Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ziya Polat başkanlığında toplandı. Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda yeni önlemler değerlendirildi.

YASAĞA UYMAYANLARA CEZA 

Toplantı bitiminde Yozgat Valiliği’nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada ise insan trafiğinin yoğun olduğu cadde ve meydanlarda yürüyüş halinde sigara içilmesinin yasaklandığı açıklandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

* Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla;

* Saat kulesinden Yimpaş AVM istikametinde yer alan Lise Caddesi boyunca Yimpaş Avm binasının bitimine kadar,

* Saat kulesinden Çapanoğlu Büyük Camii istikametinde yer alan Sarraflar Caddesi , Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan Dörtyol kavşağından Belediye istikametinde yer alan Belediye Caddesi boyunca,

* Halk Bankası’nın kuzeyinde yer alan Peynir Pazarı Sokağı’nın (Un pazarı olarak anılır) tamamında , Vakıf Bankası’nın kuzeyinde yer alan Necip Altınok Caddesi (Bankalar Caddesi olarak anılır) boyunca,

* Salim Bey Sokak boyunca (Hal Binası mevki) ve Cumhuriyet Meydanı'nda maske kullanımını ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içmenin yasaklanmasına;

* ilçelerde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında ilçenin durumu gözetilerek bu kararların alınmasına karar verildi.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı bu karara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Daha önce Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla Ordu, Giresun ve Kastamonu’da da yürürken sigara içilmesi yasaklanmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması07 Ekim 2020 Çarşamba 19:50
  • Pandemi ve sosyal izolasyon ile oluşan yalnızlık hafıza kaybına neden olabilir07 Ekim 2020 Çarşamba 19:20
  • 'Kurallara uymayanları görünce 'Boşa mı kürek çekiyoruz' diye düşünüyoruz'07 Ekim 2020 Çarşamba 16:29
  • Bilim insanları koronavirüsün “acıyı uyuşturma” özelliği olduğunu tespit etti!07 Ekim 2020 Çarşamba 15:00
  • Kalp Hastalarına Aşı Uyarısı07 Ekim 2020 Çarşamba 14:50
  • Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri tek tek açıkladı07 Ekim 2020 Çarşamba 14:30
  • Omega-3 deposu balığın tam zamanı07 Ekim 2020 Çarşamba 13:50
  • Pandemi döneminde bağımlılığa dikkat!07 Ekim 2020 Çarşamba 13:10
  • Fibromiyalji Belirtilerine Dikkat !07 Ekim 2020 Çarşamba 12:50
  • En yetkili isimden koronavirüs aşısı için müjdeli açıklama07 Ekim 2020 Çarşamba 09:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti